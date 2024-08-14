Türkiye-Birleşik Krallık Ticaret Görüşmesi: Hedef 20 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat ve Reynolds’ın Görüşmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere'den yeni göreve atanan İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Jonathan Reynolds ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve güncellenmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

SOMGUT ADIMLAR ÜZERİNDE DURULDU

Bakan Bolat, görüşmenin verimli geçtiğini duyururken, "Görüşmemizde iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve işbirliğimizi güçlendirmek için somut adımlar atmayı hedefledik." dedi.

2024 yılında ikili ticaret hacminin 20 milyar doları aşmasını istediklerini belirten Bolat, "Ankara'da müzakerelere başlamak konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve ulaştırma projelerindeki finansman işbirliğini ön plana çıkardık," şeklinde konuştu.

STA'nın Kapsamı Genişleyecek

Bolat, STA'nın hizmetler ve yatırımlar alanında genişletilmesinin iki ülke ticari ilişkilerini derinleştireceğini vurguladı. Bunun, ülkelerin liderlerinin belirlediği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmada önemli bir adım olacağını ifade etti.

Bakan Bolat, iki ülkenin iş dünyası arasında üçüncü ülkelerde işbirliği gerçekleştirmenin önemini de dile getirerek, bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Görüşme sonunda Bolat, Reynolds'a yeni görevinde başarılar diledi.