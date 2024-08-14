Türkiye, BYD İle İhracatını Yüzde 51 Artırdı

BYD'nin Türkiye Yatırımı ve İhracat Artışı

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Türkiye'den Çin'e ihracatı önemli ölçüde artırdı.

İhracat Rakamlarında Önemli Artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Çin'e ihracatı, temmuz ayında geçen yıla göre %51 artarak 312,9 milyon dolara ulaştı. Böylece Çin, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 16. ülke konumuna geldi.

Ürün Gruplarında Dağılım

Temmuz ayında madencilik ürünleri 187,6 milyon dolarla en çok ihraç edilen ürün oldu. Bunu; kimyevi maddeler (63,9 milyon dolar), demir ve demir dışı metaller (9,6 milyon dolar), tekstil (8,2 milyon dolar) ve elektrik-eletkronik ürünleri (6,5 milyon dolar) takip etti.

Yatırımın Getirileri

BYD'nin Türkiye'de açacağı yeni üretim tesisi, yıllık 150 bin araç kapasitesine sahip olacak. Bu yatırım, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirecek ve lojistik verimliliği artıracak şekilde tasarlandı.

İlgili Sektörler ve Gelecek Hedefleri

BYD, Türkiye’nin güçlü tedarikçi ağı ve nitelikli iş gücünden faydalanmayı hedefliyor. Yeni enerji araçlarına olan talebin artmasıyla birlikte Avrupa pazarı da hedefleniyor.

İlk Yarının İhracat Değeri

2023 ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin Çin'e dış satımı 1,8 milyar dolara yükseldi. Madencilik ürünleri bu dönemde 992,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Şehirler Arası İhracat Dağılımı

Temmuz ayında en fazla ihracatı yapılan şehir Ankara 111,8 milyon dolarla öne çıktı. Ankara’yı İstanbul (77,8 milyon dolar), Kastamonu (33 milyon dolar) ve İzmir (12,2 milyon dolar) takip etti.