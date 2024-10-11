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Türkiye Cari İşlemler Hesabı Ağustos'ta 4,3 Milyar Dolar Fazla Verdi

Ağustos 2024'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 4,3 milyar dolar fazla verdi, bu rakam son 5 yılın en iyi performansını yansıtıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:20
Türkiye Cari İşlemler Hesabı Ağustos'ta 4,3 Milyar Dolar Fazla Verdi

Ağustos 2024 Cari İşlemler Hesabı Verileri

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ağustos 2024'te 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Bu rakam, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlayı temsil ediyor.

2021'den Beri İlk Üst Üste Üç Aylık Fazla

Yayımlanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, cari işlemler hesabındaki bu artışla birlikte 2021 yılından itibaren ilk kez ardı ardına üç ay boyunca fazla vermiş oldu.

Detaylı Veri Analizi

Ağustos'ta, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 9 milyar 14 milyon dolarlık bir fazla kaydetti. Dış ticaret açığı ise Temmuz ayında 2 milyar 911 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde hizmetler dengesinden elde edilen net girişler 8 milyar 696 milyon dolar, seyahat kaleminden elde edilen net gelirler ise 6 milyar 793 milyon dolara ulaştı.

Birincil ve İkincil Gelir Dengesi

Ayrıca, birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 475 milyon dolar net çıkış yaşanırken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 14 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

(Sürecek)

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