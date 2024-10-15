Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları güncellendi

TCMB Döviz Kurları Güncellemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu.
Belirlenen Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.2018
|34.2634
|34.1779
|34.3148
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.9057
|23.0550
|22.8003
|23.1934
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9903
|5.0149
|4.9868
|5.0264
|1
|EURO
|37.2908
|37.3580
|37.2647
|37.4140
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.6371
|44.8698
|44.6058
|44.9371
Yukarıda listelenen kurlar TCMB tarafından belirlenen güncel döviz fiyatlarını özetlemektedir. Yatırımcılar ve döviz talep edenler bu bilgilere dayalı işlemler yapabilir.
Çapraz Kurlar
Ayrıca, çapraz döviz kurları da bir o kadar önemlidir. Örneğin, 1 ABD Doları karşılığında 1.4896 Avustralya Doları elde edilebilirken, aynı miktar ile 0.8619 İsviçre Frangı alınabilir.
Bilgi için: 1 özel çekme hakkı (SDR) 1.33608 ABD Dolarına denk gelmektedir. Bu da uluslararası ekonomi ve ticaret için önemli bir gösterge olmaktadır.