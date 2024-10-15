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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları güncellendi

TCMB tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve etkileyen faktörler hakkında bilgi edinin.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:39
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları güncellendi

TCMB Döviz Kurları Güncellemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu.

Belirlenen Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI34.201834.263434.177934.3148
1AVUSTRALYA DOLARI22.905723.055022.800323.1934
1DANİMARKA KRONU4.99035.01494.98685.0264
1EURO37.290837.358037.264737.4140
1İNGİLİZ STERLİNİ44.637144.869844.605844.9371

Yukarıda listelenen kurlar TCMB tarafından belirlenen güncel döviz fiyatlarını özetlemektedir. Yatırımcılar ve döviz talep edenler bu bilgilere dayalı işlemler yapabilir.

Çapraz Kurlar

Ayrıca, çapraz döviz kurları da bir o kadar önemlidir. Örneğin, 1 ABD Doları karşılığında 1.4896 Avustralya Doları elde edilebilirken, aynı miktar ile 0.8619 İsviçre Frangı alınabilir.

Bilgi için: 1 özel çekme hakkı (SDR) 1.33608 ABD Dolarına denk gelmektedir. Bu da uluslararası ekonomi ve ticaret için önemli bir gösterge olmaktadır.

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