Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları güncellendi

TCMB Döviz Kurları Güncellemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu.

Belirlenen Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.2018 34.2634 34.1779 34.3148 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.9057 23.0550 22.8003 23.1934 1 DANİMARKA KRONU 4.9903 5.0149 4.9868 5.0264 1 EURO 37.2908 37.3580 37.2647 37.4140 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.6371 44.8698 44.6058 44.9371

Yukarıda listelenen kurlar TCMB tarafından belirlenen güncel döviz fiyatlarını özetlemektedir. Yatırımcılar ve döviz talep edenler bu bilgilere dayalı işlemler yapabilir.

Çapraz Kurlar

Ayrıca, çapraz döviz kurları da bir o kadar önemlidir. Örneğin, 1 ABD Doları karşılığında 1.4896 Avustralya Doları elde edilebilirken, aynı miktar ile 0.8619 İsviçre Frangı alınabilir.

Bilgi için: 1 özel çekme hakkı (SDR) 1.33608 ABD Dolarına denk gelmektedir. Bu da uluslararası ekonomi ve ticaret için önemli bir gösterge olmaktadır.