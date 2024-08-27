Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Yeni Enflasyon Beklentileri Raporu

TCMB Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2024 dönemi için "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı. Bu rapor, piyasa katılımcıları ve reel sektör için yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini, hanehalkı için ise artış gösterdiğini ortaya koydu.

Yıllık Enflasyon Beklentileri Düşüşte

TCMB'nin verilerine göre, Ağustos 2024 itibariyle piyasa katılımcıları, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerini 1,3 puan düşürerek %28,7 seviyesine çekerken, reel sektör de aynı süreçte 1,2 puan gerileyerek %53,8 oranına ulaştı. Ancak hanehalkı için bu oran, 1,1 puan artış göstererek %73,1'e yükseldi.

Hanehalkının Enflasyon Beklentileri

Gelecek 12 ay içinde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, önceki aya göre 0,3 puan artarak %29,6’ya yükseldi. Bu durum, tüketicilerin gelecekteki ekonomiye dair daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor.

Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle gerçekleştirilmiş olan Tüketici Eğilim Anketi ve İktisadi Yönelim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının görüşlerini içermektedir.