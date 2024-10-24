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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirvede

TCMB rezervleri 18 Ekim haftasında 159,37 milyar dolara yükseldi, rekor seviyeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirvede

TCMB Rezervleri Rekor Kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Ekim haftasında rezervlerinde önemli bir artış kaydetti.

Tarihî Zirve: 159,37 Milyar Dolar

TCMB'nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artış göstererek 159 milyar 365 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, bankanın tarihindeki en yüksek rezerv seviyesini simgeliyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin döviz rezervleri konusundaki pozitif seyrini ve ekonominin genel durumunu yansıtan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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