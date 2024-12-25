Türkiye'de 2023 Yılında En Yüksek Yıllık Brüt Kazanç Finans ve Sigorta Sektöründe

2023 Yılında En Yüksek Yıllık Brüt Kazanç Finans ve Sigorta Sektöründe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Kazanç Yapısı İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de geçen yıl en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 640 bin 739 lira ile finans ve sigorta sektöründe çalışanlar elde etti.

Aylık Brüt Ücretler ve Kazanç Analizi

Kasımdan itibaren yapılan araştırmalara göre, aylık brüt asgari ücret 13 bin 414,5 lira olarak belirlendi. Ayrıca, aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş 23 bin 789 lira olarak hesaplandı. Erkekler için bu rakam 24 bin 11 lira, kadınlar için ise 23 bin 344 lira oldu.

Aylık ortalama kişi başı brüt kazanç ise 26 bin 402 lira olarak gerçekleşti. Erkekler için bu rakam 26 bin 638 lira, kadınlar için 25 bin 931 lira şeklinde kaydedildi. Çalışma saatleri toplamda 200 saat olarak tespit edilirken, erkeklerde bu süre 205 saat, kadınlarda ise 190 saat oldu.

Ayrıca, saatlik ortalama brüt ücret-maaş 119 lira olarak belirlendi. Erkekler 117 lira, kadınlar ise 123 lira brüt ücret-maaş aldı.

Yıllık Ortalama Brüt Kazanç Düzeyleri

Geçen yılki yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 784 lira olarak yaşandı. Bu tutar erkeklerde 314 bin 242 lira, kadınlarda ise 289 bin 720 lira olarak belirlendi. Eğitim düzeyinin etkisiyle kazançların arttığı görüldü. Yükseköğretim düzeyine sahip olanlar yıllık ortalama kazançta en üst seviyeye çıktılar: erkekler için 431 bin 364 lira, kadınlar için 354 bin 149 lira.

Sektörel Kazanç Farklılıkları

Sektörler arasında en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 640 bin 739 lira ile finans ve sigorta sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 605 bin 317 lira ile bilgi ve iletişim, ardından 461 bin 514 lira ile kültür, sanat, eğlence sektörü takip etti.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörü 213 bin 518 lira ile en düşük yıllık kazancı elde etti. Kadın çalışanlar, ulaştırma ve depolama sektöründe 414 bin 502 lira, elektrik, gaz ve buhar üretimi ile dağıtımında ise 453 bin 413 lira kazanç sağladı.

Ücret Farklılıkları ve Cinsiyetler Arası Eşitsizlik

Yıllık ortalama brüt kazançlarda erkekler lehine belirgin bir fark görüldü. En yüksek fark %20 ile lise mezunlarında, en düşük fark ise %14,9 ile ilkokul ve altı mezunlarında gerçekleşti. Kadın-erkek arası kazanç farkı, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlarda %23,5 ile en yüksek, yöneticilerde ise %2 ile en düşük seviyeye ulaştı.

Kadın-erkek arası ücret farkının en çok olduğu meslek grupları ise profesyonel meslek mensupları ve tesis ile makine operatörleri olarak kaydedildi. Bu alanlarda fark %21,1 ile %20,3 şeklinde ortaya çıkarken, yöneticilerde bu oran %1,8 olmuştur.