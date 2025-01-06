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Türkiye'de 2024'te İhracatta Rekor Artış

2024'te Türkiye'de 54 ilde ihracat artarken, 31 il 1 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:09
Türkiye'de 2024'te İhracatta Rekor Artış

Ticaret Bakanlığı'ndan İhracat Raporu

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Türkiye'nin ihracat performansına dair önemli verileri açıkladı. Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre, 54 ilde dış satımın arttığı kaydedildi. Özellikle 31 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

İhracat Rakamları

2024 yılı itibarıyla mal ihracatı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara yükseldi ve bu değer, Cumhuriyet tarihi için bir rekor olarak tarihe geçti. İhracatta en yüksek paya sahip olan il ise İstanbul, 56 milyar 837 milyon dolarla başı çekti. İstanbul'u Kocaeli 32 milyar 5 milyon dolar, İzmir ise 23 milyar 817 milyon dolar ile takip etti.

En Fazla İhracat Artışının Yaşandığı İller

Faaliyet illeri bazında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış 2 milyar 188 milyon dolarla Kocaeli'de gerçekleşti. Kocaeli’ni 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla Çorum, 591 milyon dolarlık artışla Eskişehir izledi.

Aylık İhracat Performansı

Aralık 2024 verilerine göre, 2023 yılının aynı ayına göre ihracatta İstanbul %0,9 artışla 4 milyar 908 milyon dolar ile birinci sırada, Kocaeli ise %6,4 artış ve 3 milyar 23 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İzmir'de %8,7 azalış ile 2 milyar 135 milyon dolarla üçüncü, Bursa %2,5 artışla 1 milyar 625 milyon dolarla dördüncü, Ankara ise %10,1 artışla 1 milyar 144 milyon dolarla beşinci oldu.

Çorum'un İhracat Başarısı

2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta en fazla artış sağlayan il 203 milyon dolarlık artışla Çorum oldu. Kocaeli 181 milyon dolarlık artışla ikinci, Tekirdağ 115 milyon dolarlık artışla üçüncü, Ankara 105 milyon dolarlık artışla dördüncü, Eskişehir ise 93 milyon dolarlık artışla beşinci sıraya yerleşti.

Bu veriler, Türkiye'nin ihracat potansiyelini ve farklı illerinin ekonomik katkılarını gözler önüne seriyor.

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