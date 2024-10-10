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Türkiye'de Ağustos 2023 İş Gücü İstatistikleri Yayınlandı

Ağustos 2023'te Türkiye'de istihdam 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bine ulaştı. İşsizlik oranı ise %8,5 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:18
Türkiye'de Ağustos 2023 İş Gücü İstatistikleri Yayınlandı

Türkiye'de Ağustos 2023 İş Gücü Durumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı, Temmuz ayına kıyasla 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bine yükseldi.

İstihdam Oranı ve Dağılımı

İstihdam oranı %0,1 artış göstererek %49,7 seviyesine ulaştı. Bu oran erkeklerde %67,1, kadınlarda ise %32,6 olarak kaydedildi.

İş Gücü ve Katılma Oranı

Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı ise %0,1 düşerek %54,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %72,1, kadınlarda ise %36,8 olarak hesaplandı.

Çalışma Süreleri ve İstihdam Analizi

İstihdam edilenlerden mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ağustos ayında önceki aya göre 0,1 saat artışla 42,7 saat olarak ölçüldü.

Atıl İş Gücü Oranı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, Ağustos ayında aylık 0,7 puan artarak %27,2 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı %18,2, işsiz ve potansiyel iş gücünün birleşik oranı ise %18,7 olarak belirlendi.

Temel İş Gücü Göstergeleri

Aşağıdaki tabloda ağustos ayına ait mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri yer almaktadır:

  • Nüfus (15 ve üzeri yaş): 65.979 bin
  • İş gücü: 35.831 bin
  • İstihdam: 32.776 bin
  • İşsiz: 3.055 bin
  • İş gücüne dahil olmayanlar: 30.148 bin
  • İş gücüne katılma oranı: %54,3
  • İstihdam oranı: %49,7
  • İşsizlik oranı: %8,5
  • Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş): %16,5

(Bitti)

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