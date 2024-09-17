Türkiye'de Ağustos 2023 Konut Satışları: Yabancılara Satışlar Düşerken İlk El Satışlar Arttı

Türkiye'de Ağustos 2023 Konut Satışları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında toplam 134 bin 155 konut satışı gerçekleşti. Ancak, yabancılara yapılan konut satışları dikkat çekici bir şekilde yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 olarak kaydedildi.

Yabancılara Konut Satışları

Yabancılara yapılan konut satışının toplam içindeki payı yüzde 1,7 olarak belirtilirken, satışların coğrafi dağılımında İstanbul 838 konut ile en fazla satış yapan il oldu. Bunu 696 konutla Antalya ve 174 konutla Mersin izledi.

Ocak-ağustos döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları yüzde 40 azalarak 15 bin 68 olmuş durumda. Rusya vatandaşları, ağustosta Türkiye'den 381 konut alarak en fazla satış yapılan ülke oldu. İran ve Ukrayna vatandaşları sırasıyla 171 ve 161 konut satın aldı.

İpotekli Konut Satışları

Ağustos ayında Türkiye genelindeki ipotekli konut satışları da yüzde 17,1 oranında azalarak 13 bin 574 olarak kaydedildi. Bu grupta ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ise sadece yüzde 10,1 oldu. Ocak-ağustos sürecindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 oranında azalarak 76 bin 485 oldu.

İlk El ve İkinci El Satışlar

Öte yandan, Türkiye genelindeki ilk el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artış göstererek 41 bin 913 oldu ve toplam satışlar içinde yüzde 31,2 pay aldı. Ocak-ağustos döneminde de ilk el konut satışları yüzde 7,5 artışla 256 bin 21'e yükseldi.

İkinci el konut satışları ise ağustosta geçen yıla göre yüzde 6,3 artışla 92 bin 242 olarak gerçekleşirken, bu satışların toplam içindeki payı yüzde 68,8 oldu. Ancak, ocak-ağustos dönemindeki ikinci el konut satışları yüzde 1,6 oranında azalarak 550 bin 296 olarak belirlendi.