Türkiye'de Ağustosta Konut Satışları Artış Gösterdi

Türkiye'de Ağustos 2023 Konut Satışları

Türkiye genelinde konut satışları, ağustosta 134 bin 155 adet ile %9,9 oranında bir artış gösterdi. Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlandı.

Ağustos Ayındaki Satış Artışı

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla konut satışları %9,9 artarak 134 bin 155'e ulaştı. Yılın ilk sekiz ayında ise toplam konut satışları 806 bin 317'ye çıkarak %1,1'lik bir artış göstermiştir.

İl Bazında Satış Verileri

İstanbul, 19 bin 467 konut satışıyla en yüksek paya sahip il olurken, Ankara 12 bin 496 konut satışıyla ikinci, İzmir ise 7 bin 44 konut satışıyla üçüncü sırada yer aldı.

En Az Satış Gerçekleşen İller

Konut satışının en az olduğu iller ise şöyle sıralandı: Hakkari 53, Ardahan 93 ve Bayburt 116 konut satışıyla en düşük rakamlara sahip oldular.

(Sürecek)