Türkiye'de Bakır Kullanımı 2030'da 20 Bin Ton Olacak

Türkiye'de Bakır Kullanım Tahminleri

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'de bakır kullanımının 2030 yılında yaklaşık 20 bin ton seviyesine ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bahçıvan, "Bu rakamlar bile bakırın yakın gelecekte sanayimiz için önemini ortaya koymak için yeterlidir," şeklinde konuştu.

Ulusal Bakır Zirvesi Düzenlendi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Ulusal Bakır Zirvesi, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirvede, yeşil üretim ve dijital dönüşüm üzerindeki etkiler değerlendirildi.

Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Sanayi

Bahçıvan, konuşmasında sanayi sektörünün sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel unsuru olduğunu belirterek, bakırın kritik bir bileşen olduğuna dikkat çekti. "Bakır, otomotiv, enerji, beyaz eşya ve elektronik sektörlerinde önemli bir yer tutmaktadır," dedi.

Temel İhracat Sektörleri ve Bakır

Bakırın, 2020 yılında Türkiye'de güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve elektrikli otomobillerde kullanımının 2 bin 200 ton olduğunu hatırlatan Bahçıvan, bu rakamların 2025 yılına kadar 6 bin 700 ton ve 2030 yılına kadar 20 bin ton olarak öngörüldüğünü söyledi.

Türk Bakır Sektörünün Durumu

Bahçıvan, Türk bakır sektörünün küresel ölçekte önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, rafine bakır üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığımızı ifade etti. Ancak, işlenmeden yurtdışına gönderilen bakır nedeniyle katma değerin kaybedildiğini belirtti.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm

Bahçıvan, sektörde yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümle ilgili avantajlar ve riskler üzerinde durarak, bakırın geri dönüştürülebilen değerli bir hammadde olduğunu vurguladı. Ayrıca, çevresel risklerin de dikkate alınması gerektiğine değindi.

AR-GE ve İnovasyon Çalışmaları

AR-GE ve inovasyon çalışmalarının sektörün küresel rekabette öne çıkmasında önemli olduğunu belirten Bahçıvan, üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlenmesi gerektiğini kaydetti. Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliklerinin fırsatlar sunduğunu vurguladı.

İTÜ Rektöründen Destek

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, sektörün lokomotif projelerinin daha başarılı olduğunu ve akademik katkıların değerini vurguladı.

İhracatçılar Birliği'nin Vurgusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, bakırın katma değerinin düşük olduğunu belirterek, daha fazla işlenmesi gerektiğini ifade etti. İthalata bağlı sistemin aşılması için stratejik iş birliklerinin önemine değindi.