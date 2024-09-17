Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Açıklandı

Haziran Ayı Hayvancılık İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı haziran ayına ait hayvancılık verilerini duyurdu. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 16,6 milyon olarak belirlenirken, küçükbaş hayvan sayısı 54 milyonun üzerine çıkmıştır.

Büyükbaş Hayvan Sayısında Değişimler

Haziran ayında Türkiye genelinde büyükbaş hayvan sayısı toplamda 16 milyon 555 bin olarak kaydedilmiştir. Sığır sayısı, geçen yılın aralık ayına göre %0,2 oranında bir azalma göstererek 16 milyon 396 bin başa düşmüştür. Manda sayısı da %2 azalarak 159 bin baş seviyesine gerilemiştir.

Küçükbaş Hayvan Sayısındaki Artış

Öte yandan, küçükbaş hayvan sayısı 53 milyon 965 bin baş olarak belirlenmiştir. Koyun sayısında geçen yılın aralık ayına göre %3,2 oranında bir artış yaşanarak 43 milyon 394 bin başa ulaşılmıştır. Keçi sayısı ise %2,6 artış göstererek 10 milyon 571 bin baş olarak hesaplanmıştır.