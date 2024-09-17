DOLAR
34,04 -0,19%
EURO
37,95 -0,12%
ALTIN
2.823,56 -0,07%
BITCOIN
2.001.010,44 -1,85%

Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Açıklandı

Türkiye'nin haziran ayındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı belli oldu. Rakamlar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:14
Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Açıklandı

Haziran Ayı Hayvancılık İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı haziran ayına ait hayvancılık verilerini duyurdu. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 16,6 milyon olarak belirlenirken, küçükbaş hayvan sayısı 54 milyonun üzerine çıkmıştır.

Büyükbaş Hayvan Sayısında Değişimler

Haziran ayında Türkiye genelinde büyükbaş hayvan sayısı toplamda 16 milyon 555 bin olarak kaydedilmiştir. Sığır sayısı, geçen yılın aralık ayına göre %0,2 oranında bir azalma göstererek 16 milyon 396 bin başa düşmüştür. Manda sayısı da %2 azalarak 159 bin baş seviyesine gerilemiştir.

Küçükbaş Hayvan Sayısındaki Artış

Öte yandan, küçükbaş hayvan sayısı 53 milyon 965 bin baş olarak belirlenmiştir. Koyun sayısında geçen yılın aralık ayına göre %3,2 oranında bir artış yaşanarak 43 milyon 394 bin başa ulaşılmıştır. Keçi sayısı ise %2,6 artış göstererek 10 milyon 571 bin baş olarak hesaplanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Madenciler Derneği'nden İş Güvenliği Vurgusu
2
Oba Makarnacılık'tan 400 Milyon Liralık Pay Geri Alım Programı
3
THY'den Yeni Güney Avrupa Uçuş Kampanyası
4
Dolar/TL 34,04 Seviyesinden İşlem Görüyor
5
Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Temmuz'da Artış Gösterdi
6
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı
7
Türkiye'nin 2023 Hizmet İhracatı 56,5 Milyar Doları Aştı

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı