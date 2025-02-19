Türkiye'de Doğal Gaz Erişimi 913 Yerleşim Yerine Ulaştı

Doğal Gaz Erişimi Artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'deki doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısının 913'e ulaştığını duyurdu. Bu açıklama, bakanlığın yaptığı yazılı bildirimle kamuoyuna açıklandı.

Yeni Yerleşimlere Doğal Gaz Ulaştı

Bakan Bayraktar, geçen yıl 60 yeni yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldığını belirtti. Bu yıl 6 yerleşim yerine daha doğal gaz götürülmesiyle birlikte toplam sayı 913 olarak kaydedildi.

Gelecek Hedefleri

Bayraktar, yıl sonunda 96 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacağını, 2026 sonu itibarıyla ise 1053 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinde tüm yerleşim yerlerini doğal gazla buluşturma hedefini açıklamıştı.

Yayılan Doğal Gaz Ağı

Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz ağlarının bugün itibarıyla %85 nüfusa ulaştığını, yaklaşık 72,3 milyon vatandaşın doğal gaza erişimi olduğunu aktardı. Şu an ülke genelinde yaklaşık 232 bin kilometre doğal gaz iletim ve dağıtım ağı bulunuyor.

Karadeniz Gazı Kullanımı

Bakan, halihazırda 19,5 milyon konutun doğal gaz kullandığına ve bu konutların 3 milyon'unun Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen gazı tükettiğine dikkat çekti. Bu yılın ilk çeyreğinde, üretim miktarını 7 milyon metreküpten 9 milyon metreküp'ün üzerine çıkartarak daha fazla haneye Karadeniz gazını ulaştıracaklarını aktardı.