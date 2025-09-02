DOLAR
Türkiye'de Dün Elektrik Üretimi 1 milyon 76 bin 416 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 73 bin 278 megavatsaat

Türkiye'de dün üretim 1 milyon 76 bin 416 megavatsaat, tüketim 1 milyon 73 bin 278 megavatsaat; en yüksek tüketim 15.00'te 52 bin 9, en düşük 07.00'de 33 bin 743.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:27
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 76 bin 416 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 73 bin 278 megavatsaat olarak kaydedildi.

Saatlik Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 9 megavatsaat ile 15.00'te gerçekleşti. En düşük tüketim ise 33 bin 743 megavatsaat ile 07.00'de ölçüldü.

Üretim Kaynakları

Günlük üretimde ilk sırada %30,3 pay ile ithal doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu %22 ile ithal kömür ve %12 ile güneş santralleri izledi.

Elektrik Ticaretinde Durum

Türkiye dün 5 bin 779 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 646 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

