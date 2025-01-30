Türkiye'de E-İhracat 2024'te 6,4 Milyar Dolara Yaklaşıyor

Türkiye'de E-İhracatın Büyümesi

Ticaret Bakanlığı E-Ticaret ve Yeni Nesil Teknoloji Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye'de e-ihracatın 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaşacağını duyurdu. Önal, bu açıklamayı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile birlikte düzenlenen 'E-İhracat Zirvesi' toplantısında girişimcilere yaptı.

E-İhracatın Gelişimi

2022 yılında 2 milyar dolar olan e-ihracat rakamı, 2023 yılında 5 milyar dolara yükselmişti. Önal, 2024'te ise bu rakamın gün geçtikçe artacağını vurguladı. Depremler sonrası Kahramanmaraş'ın hızlı bir şekilde kendini toparladığını belirten Önal, ticaretin dijitalleşmesinin önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı'nın Hedefleri

Ticaret Bakanı'nın 2025 yılı için e-ihracat hedefi 8 milyar dolar olarak belirlendi. Bu hedef doğrultusunda, e-ihracatın geleneksel ihracattaki payının 2029 yılında yüzde 10 ulaşması bekleniyor. Önal, e-ihracatta devlet desteklerinin önemine de değindi.

Kahramanmaraş'taki Girişimciler

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, kentteki girişimcileri destekleyerek e-ticaret ve e-ihracat oranlarını artırmak istediklerini belirtti. Gümüşer, devletin e-ihracatta sağladığı desteklerin önemine vurgu yaptı. Özellikle çelik mutfak eşyaları gibi ürünlerin perakende olarak ihraç edilmesinin değerine dikkat çekti.

Gümüşer, "Bu desteklerin Kahramanmaraş halkına ve girişimcilerimize anlatılması önemli," diyerek, girişimcilerin e-ihracat alanındaki fırsatları değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.