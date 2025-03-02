Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 24 Ekim 2023

24 Ekim 2023'te Türkiye, 940 bin 288 megavatsaat elektrik üretti, tüketim ise 924 bin 228 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:13
Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 24 Ekim 2023

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

24 Ekim 2023'te Türkiye, toplamda 940 bin 288 megavatsaat elektrik üretti. Aynı gün içerisindeki elektrik tüketimi ise 924 bin 228 megavatsaat olarak kaydedildi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 21.00'de 42 bin 644 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim 08.00'de 33 bin 592 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları Dağılımı

Günlük elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynak, yüzde 28,5 ile doğal gaz santralleri oldu. Bunu, yüzde 24,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

24 Ekim 2023 tarihinde Türkiye, toplam 16 bin 379 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 131 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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