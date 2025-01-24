Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Yüzde 130 Arttı: 184 Bine Yaklaşıyor

Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Rekor Seviyede

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, 2024 itibarıyla 183 bin 776'ya ulaşarak, geçen yıla kıyasla %129,6 oranında bir artış gösterdi. Bu önemli artış, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un trafiğe çıkmasıyla daha da hızlandı.

TÜİK Verilerine Göre Elektrikli Araç İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, elektrikli otomobillerin kayıt işlemlerinin başladığı 2011 yılında yalnızca 24 adet elektrikli araç kaydedilmişken, bu sayı 2018 yılında 952'ye ulaştı. Ayrıca, 2019 yılında 1000 barajı geçildi ve 2021'de 6 bin 267, 2022'de 14 bin 552, 2023’te ise 80 bin 43 elektrikli otomobil kaydedildi. 2024 itibarıyla ulaşan 183 bin 776 elektronik taşıt, toplam trafiğe kayıtlı otomobillerin %1,1'ini temsil ediyor.

Hibrit Araçlarda da Dikkat Çekici Artış

Hibrit otomobil sayısı ise %76 artarak, 2020 yılında 33 bin 690 olan sayı 391 bin 296'ya çıkarak büyük bir gelişim gösterdi. Böylece hibrit otomobillerin sayısı 5 yılda yaklaşık 12 katına çıkmış oldu. Elektrikli araçların yanı sıra, benzinli, dizel ve LPG'li otomobillerde büyüme sınırlı kaldı; benzinli otomobiller %53,3, dizel otomobiller %10 ve LPG’li otomobiller %7,5 oranında artış gösterdi.

Otomobil Pazarında 2020-2024 Dönemi Değişimi

Son 5 yılda Türkiye otomobil pazarında yakıt türlerine göre önemli değişimler gözlemlendi:

Benzinli otomobiller: 3,201,894'ten 4,908,203'e yükseldi (%53.3 artış)

Dizel otomobiller: 5,014,356’dan 5,541,441’e çıktı (%10 artış)

LPG'li otomobiller: 4,810,018'den 5,172,471'e ulaştı (%7.5 artış)

Elektrikli otomobiller: 2,797'den 183,776'ya yükseldi (%6470 artış)

Hibrit otomobiller: 33,690'dan 391,296'ya çıktı (%1061 artış)

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sektöründeki bu hızlı yükseliş, çevre dostu ulaşım araçlarına olan ilginin giderek arttığını gösteriyor.