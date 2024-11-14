Türkiye'de Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları

Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

Türkiye'de, çeşitli illerde gerçekleştirilecek enerji projeleri çerçevesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı alındı. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hangi İllerde Kamulaştırma Yapılacak?

Karar doğrultusunda, enerji nakil hatları inşası için Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya illerinde bulunan bazı taşınmazların elektrik dağıtım alanlarının mülkiyet hakkı, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele şekilde kamulaştırılacak. Hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulması da bu kararlar arasında yer alıyor.

Petrol Arama Ruhsatları Verildi

Diğer yandan, Euroasia Investment İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye iki sahası için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan petrol hakkına müteallik karar, Resmi Gazete’de duyuruldu.

Edirne ve Kırklareli'nde Petrol Arama

Bu kapsamda, Edirne ve Kırklareli illerindeki toplam 79 bin 121 hektarlık saha için beşer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.