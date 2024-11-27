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Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar enerji üretimini hızlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:13
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

Türkiye, enerji üretiminde önemli adımlar atarak rüzgar ve güneş enerjisi projelerini hızlandırma kararı aldı. Bu kapsamda, farklı illerde gerçekleştirilecek projeler için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar doğrultusunda, Amasya'da kurulacak Duru Regülatörü ve HES-Yardımcı Kaynak GES elektrik üretim tesisi, Isparta'da kurulacak Uluborlu RES-Yardımcı Kaynak GES, İstanbul'da kurulacak Silivri RES, Kahramanmaraş'ta kurulacak Cerit RES-Yardımcı Kaynak GES ve Nevşehir'de kurulacak Ürgüp EDT GES elektrik üretim tesisleri için ilgili taşınmazların Hazine adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, bağlantı anlaşması çerçevesinde olacak 154 kilovat Hacıhıdırlar RES TM-Denizli RES TM Enerji İletim Hattı Projesi, TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait 154 kilovat Karaköprü-Hilvan Enerji İletim Hattı Projesi ve 380 kilovat Akkuyu 380-Selvili Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında da ilgili güzergahlara isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu süreçte, direk mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması gibi yöntemler kullanılacak.

Bu kararlar, Türkiye'nin enerji üretim kapasitesini artırmayı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını hızla devreye almayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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