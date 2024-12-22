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Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye, enerji projeleri kapsamında çeşitli illerde bazı taşınmazları acele kamulaştırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:46
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye, enerji projelerini hızlandırmak adına çeşitli illerde bazı taşınmazları acele kamulaştırma kararı aldı. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla duyuruldu.

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Acele kamulaştırma çalışmaları doğrultusunda, Antalya'da Antalya DGES elektrik üretim tesisi, Diyarbakır'da Cemre Depolamalı GES (Saves Depolamalı Diyarbakır GES) elektrik üretim tesisi ve Kırşehir'de Mucur EDT GES elektrik üretim tesisi için gerekli olan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.

TEİAŞ Kamulaştırma Projeleri

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait "154 kV (Osmanca-Karasu) Brş.N-Melen Enerji İletim Hattı"nın 21-27 numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla projeye uygun taşınmazlar ile Yozgat'ta kurulacak olan "154 kV R3-Yozgat-1 RES TM-Çekerek Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamındaki taşınmazlar da acele kamulaştırılacak.

Bu taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet olarak ve iletken salınım gabarisi irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

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