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Türkiye'de Enflasyon Rakamları Açıklandı

Ekim ayında tüketici ve üretici fiyatları artarken, yıllık enflasyon düşüş gösterdi. TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamları detaylarıyla sunuluyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:20
Türkiye'de Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,29 artış gösterdi. Bu gelişmeler doğrultusunda, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında %32,24'e geriledi.

Aylık ve Yıllık Değişimler

Ekim ayında, 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları %62,02, yurt içi üretici fiyatları ise %43,93 oranında artış kaydetti. TÜFE, geçen yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %48,58 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE de Aralık 2023'e göre %27,17, geçen yılın Ekim ayına kıyasla %32,24'lük bir artış gösterdi.

Historik Düşüş

Bu sonuçlarla birlikte, yıllık bazda TÜFE, Temmuz 2023'ten beri en düşük oran olarak kaydedildi. Daha önce, Temmuz ayında TÜFE %47,83 olarak hesaplanmıştı.

Yeniden Değerleme Oranı

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas olan Yİ-ÜFE, Ekim ayı sonunda %43,93 artış kaydetti. Bu durum, çeşitli vergi ve harçlarda yapılacak artışların temelini oluşturuyor.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim ayında TÜFE'nin %2,46 artacağını tahmin etmişti. Aynı zamanda, yıllık enflasyonun %47,98'e düşeceği bekleniyordu.

TÜFE ve Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları

Dönemsel verilere göre, Ekim ayındaki değişimlerin%, aşağıda sunulmuştur:

  • TÜFE: %2,88
  • Yİ-ÜFE: %1,29

Bu durum, gelecekteki ekonomik süreçler açısından kritik bir öneme sahiptir.

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