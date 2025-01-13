Türkiye'de Fiber Abone Sayısı 7,6 Milyonu Aştı: Ulaştırma Bakanı Açıklama Yaptı

2024 üçüncü çeyrek itibarıyla Türkiye'de fiber abone sayısı 7,6 milyona ulaşırken, fiber kablo uzunluğu 588 bin kilometreye çıktı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:42
Türkiye'de Fiber Abone Sayısı 7,6 Milyonu Aştı: Ulaştırma Bakanı Açıklama Yaptı

Türkiye'de Fiber Abone Sayısında Tarihi Rekor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son açıklamalarında Türkiye'de fiber abone sayısının 7,6 milyon seviyesine ulaştığını ve fiber kablo uzunluğunun 588 bin kilometre olduğunu duyurdu. Bu veriler, 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla düzenlenen Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) verileri ile ortaya kondu.

Seri Yatırımlar ve Artışlar

Geçen yılın aynı döneminde 444 işletmecinin faaliyet gösterdiğini belirten Uraloğlu, bu dönemde toplam 22 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Ayrıca, sabit telefon abone sayısının 9,2 milyon olduğunu ve 1,3 milyar dakika sabit trafik miktarının, bir önceki döneme göre itibarıyla %11,5 oranda arttığını duyurdu.

Geniş Bant ve Mobil Kullanım Verileri

2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla geniş bant abone sayısının 96,4 milyon kişiye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, fiber internet abonelerinin sabit geniş bant pazarındaki paylarının %38,1'e çıktığını belirtti. Bu dönemde, geniş bant internet abonelerinin aylık ortalama 279,5 gigabayt, mobil geniş bant internet abonelerinin ise 17,5 gigabayt kullanımda bulunduğu bildirildi.

Elektronik Sertifikalar ve Mobil Abonelikler

Uraloğlu, ayrıca Türkiye'de yaklaşık 94 milyon mobil abone bulunduğunu ve mobil geniş bant abone sayısının 76 milyon seviyesinde olduğunu aktardı. Eylül 2024 itibarıyla, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından 3,1 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturulduğu da dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

Almanya ile Kıyaslama

Ayrıca, mobil şebekelerde en fazla trafiğin bulunduğu ülkenin yine Almanya olduğu, Türkiye'nin ortalama 502 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa'da en fazla görüşme yapan ülke olduğu belirtildi. SMS gönderim adetinin ise 5 milyar 873 milyon olduğu ifade edildi.

Böylece, Türkiye hızla dijitalleşme yolunda önemli bir adım daha attı ve fiber internet altyapısında kaydedilen bu gelişmeler, ülkenin iletişim altyapısını güçlendiriyor.

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