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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'de 1 milyon 7 bin 45 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 399 megavatsaat gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:08
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 7 bin 45 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim 995 bin 399 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Saatleri ve Dağılımı

En yüksek elektrik tüketimi 46 bin 508 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 536 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Elektrik Üretiminde Kaynağa Göre Dağılım

Günlük elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: doğal gaz santralleri %28,7 ile ilk sırada yer alırken, ithal kömür santralleri %24,1 ve barajlı hidroelektrik santralleri %12,2 ile onları izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün Türkiye, toplamda 11 bin 931 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 412 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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