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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri 2023

Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 1 milyon 23 bin 499 MWh, tüketimi ise 1 milyon 7 bin 793 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:12
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri 2023

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de elektrik üretimi ve tüketiminde önemli veriler kaydedildi. Dün, günlük bazda 1 milyon 23 bin 499 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, toplam tüketim 1 milyon 7 bin 793 megavatsaat olarak belirlendi.

Tüketim Detayları

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 682 megavatsaat ile 18.00'de yaşanırken, en düşük tüketim ise 32 bin 503 megavatsaat ile 05.00'te görüldü.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde öncelikle doğal gaz santralleri %26,3 ile ilk sırada yer aldı. Bu santralleri, ithal kömür santralleri %22,6 ve rüzgar santralleri %15,6 ile takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, ayrıca 16 bin 357 megavatsaat elektrik ihracatı ve 653 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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