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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 840 Bin Megavatsaat Üretim

Dün Türkiye'de 840 bin 572 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 451 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:14
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 840 Bin Megavatsaat Üretim

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 840 bin 572 megavatsaat elektrik üretildi ve 823 bin 451 megavatsaat elektrik tüketildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı ve ülkenin enerji durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Dün saatlik bazda, en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 562 megavatsaat ile 20.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 30 bin 394 megavatsaat ile 06.00'da kaydedildi.

Üretim Kaynaklarına Göre Dağılım

Elektrik üretiminde ilk sırayı, yüzde 26,3 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu, yüzde 25,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün gerçekleştirilen elektrik ticaretinde, Türkiye 17 bin 145 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 25 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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