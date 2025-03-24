Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 200 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

Tüketim Verileri

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 21.00'de 40 bin 709 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 09.00'da 29 bin 085 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Elektrik üretiminde ilk sırayı %17,7 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu, %16,7 ile doğal gaz santralleri ve %15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 12 bin 666 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 3 bin 378 megavatsaat elektrik ithal etti.