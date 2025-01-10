Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketimine Dair Veriler

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün, Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 1804 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 138 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 11.00'de 46 bin 585 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 32 bin 864 megavatsaat oldu.

Elektrik Üretiminde En Fazla Pay Doğal Gazdan

Günlük üretim verilerine göre, üretimde ilk sırayı %30,4 ile doğal gaz santralleri aldı. Bu santralleri, %23,8 ile ithal kömür santralleri ve %12 ile barajlı hidroelektrik santralleri izliyor.

İthalat ve İhracat Verileri

Bunun yanı sıra, Türkiye dün 14 bin 440 megavatsaat elektrik ihracatı ve 818 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.