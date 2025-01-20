Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi: 862 Bin Megavatsaat

Dün Türkiye'de 862 bin 787 megavatsaat elektrik üretildi, 844 bin 892 megavatsaat tüketim gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:08
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi: 862 Bin Megavatsaat

Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri

Dün, Türkiye'de günlük bazda 862 bin 787 megavatsaat elektrik üretildi; tüketim ise 844 bin 892 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanan bilgileri yansıtmaktadır.

Tüketim Detayları

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 509 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 985 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Elektrik üretiminde %25 ile ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu %15,7 ile doğal gaz santralleri ve %15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Türkiye, dün toplamda 18 bin 233 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 409 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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