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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Günlük elektrik üretimi 946 bin 625 megavatsaat, tüketim ise 929 bin 315 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:09
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün 946 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 315 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dünkü en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 700 megavatsaat ile 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 31 bin 904 megavatsaat ile 05.00'te yaşandı.

Üretim Türleri ve Dış Ticaret

Üretimde ilk sırayı %24,2 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu %24,1 ile doğal gaz santralleri ve %16,6 ile rüzgar santralleri izledi. Türkiye ayrıca dün 17 bin 564 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 305 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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