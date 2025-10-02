Türkiye'de Günlük Elektrik Verileri: 913 bin 460 megavatsaat Üretim, 914 bin 102 megavatsaat Tüketim

Türkiye'de dün 913 bin 460 megavatsaat üretim, 914 bin 102 megavatsaat tüketim kaydedildi; en yüksek saatlik tüketim 20.00'de 43 bin 354 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:19
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 913 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 102 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 354 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 704 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Elektrik Ticareti

Türkiye, dün 7 bin 15 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 670 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

