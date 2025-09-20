Türkiye'de Günlük Elektrik Verileri: İthal Kömür ve Rüzgar Öne Çıktı

Türkiye'de dün 951 bin 36 megavatsaat üretim, 958 bin 440 megavatsaat tüketim gerçekleşti; ithal kömür %22,4 ile lider, rüzgar %22, doğal gaz %13,8.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:51
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 951 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi ve 958 bin 440 megavatsaat elektrik tüketildi. Veriler, ülke elektrik dengesine ilişkin günlük görünümü ortaya koyuyor.

Saatlik Tüketim Zirvesi ve Dip

Saatlik bazda tüketim en yüksek 44 bin 523 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük ise 33 bin 97 megavatsaat ile 05.00'te kaydedildi.

Üretim Kaynaklarının Payları

Günlük üretimde ilk sırayı %22,4 payla ithal kömür santralleri aldı. Bunu %22 payla rüzgar santralleri ve %13,8 payla doğal gaz santralleri izledi.

Elektrik İthalat ve İhracatı

Türkiye, söz konusu günde 5 bin 995 megavatsaat elektrik ihracatı ve 13 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

