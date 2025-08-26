DOLAR
Türkiye'de Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 19 bin 26 megavatsaat

Dün Türkiye'de 1 milyon 19 bin 26 megavatsaat üretim, 1 milyon 121 megavatsaat tüketim; en yüksek saatlik tüketim 21.00'de 50 bin 677 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:22
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 19 bin 26 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 121 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 677 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 47 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve Dış Ticaret

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 19,2 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 352 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

