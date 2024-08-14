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Türkiye'de İç Göç İstatistikleri: 2023'te 3,5 Milyon Kişi Göç Etti

Türkiye'de 2023'te 3,5 milyon kişi iller arası göç etti; İstanbul en fazla göç alan ve veren il oldu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:33
Türkiye'de İç Göç İstatistikleri: 2023'te 3,5 Milyon Kişi Göç Etti

Türkiye'de İç Göç İstatistikleri

2023 yılı itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon kişi iller arasında göç ederken, İstanbul bu süreçte hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il olarak öne çıktı.

Göç Oranı ve Dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç oranı, 2023 yılı itibarıyla %4,04 seviyesine yükseldi. Geçen yıl 3,450,953 kişinin iller arasında göç ettiği kaydedildi; bu nüfusun %47,9'unu erkekler, %52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

İller Arası Göç Verileri

Göç alan iller arasında İstanbul 412,707 kişiyle ilk sırada yer alırken, onu Ankara (232,700) ve İzmir (147,765) takip etti. Buna karşın, en az göç alan iller arasında Ardahan 6,856 kişiyle en düşük rakama sahipken, Bayburt ve Tunceli izliyor.

En Fazla Göç Veren İller

İstanbul, 581,330 kişiyle en fazla göç veren il olarak belirlendi. Bu ilin ardından Ankara (208,740) ve Hatay (164,247) geldi. En az göç veren iller ise Ardahan (6,811), Tunceli (7,234) ve Kilis (7,604) olarak belirlendi.

Yaş Gruplarına Göre Göç Nedenleri

Geçen yıl en fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubundaki göç edenlerin %43,4'ü erkekler, %56,6'sı ise kadınlar oldu. Göç edenlerin 231,447'sinin eğitim, 94,139'unun işe başlama-iş bulma, 50,008'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği belirlendi.

Cinsiyete Göre Göç Nedenleri

2023 yılında cinsiyete göre göç etme nedenlerine bakıldığında, erkeklerde 257,277 kişi daha iyi yaşam koşulları için göç ederken, kadınlarda 361,015 kişi hanedeki fertlere bağımlı olarak göç etti. Diğer önemli nedenler arasında, erkeklerde doğal afet ve acil durum, kadınlarda eğitim ve doğal afetler yer aldı.

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