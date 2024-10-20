Türkiye'de İHA ve İHA Pilotlarının Sayısı Artıyor

İHA ve İHA Pilotu Sayısındaki Artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de insansız hava araçları (İHA) ve İHA pilotu sayısının kayda değer bir artış gösterdiğini açıkladı. Eylül ayı itibarıyla, insansız hava araçlarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12,5 artış göstererek 68.647'ye ulaştı. İHA pilotu sayısı ise %6,6'lık bir artışla 1.536.993 seviyesine yükseldi.

Eğitim ve Kayıt Kolaylıkları

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sivil havacılık alanında yapılan eğitim ve çalışmalar sayesinde İHA ve İHA pilotu lisanslarına sahip olan bireylerin sayısında önemli bir artış yaşandığını vurguladı. Ayrıca, SHGM'nin bu araçlar için özel bir kayıt sistemi oluşturduğunu ve bu sayede İHA’ların izin, uçuş ve kayıt işlemlerinin kolaylaştığını belirtti.

Yıllık Yeni Kayıt ve Kullanım Alanları

Bakan Uraloğlu, bu sisteme her yıl 5 ile 8 bin arasında yeni İHA kaydolduğunu ifade etti. İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde yaygın şekilde kullanıldığını bildirdi.

İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi

Uraloğlu, İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi sayesinde, İHA’ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlama hedefinde olduklarını belirtti. Bu proje ile İHA'ların oluşturduğu güvenlik sorunlarının üstesinden gelinmesi amaçlanıyor. Ayrıca, tüm İHA operasyonlarının SHGM tarafından güvenli ve emniyetli bir biçimde yönetilmesi hedefleniyor.