Türkiye'de İş Gücü İstatistikleri Gelişiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ağustos Ayı İş Gücü Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Yılmaz, "Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile iş gücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz." dedi.

İşsizlik Oranında Düşüş

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının bir önceki aya göre %0.3 azalarak %8.5 seviyesine düştüğünü belirtti. Kadınlarda ise işsizlik oranının %11.4'e gerilediği ifade edildi.

İstihdam Artışı

Ağustos ayında istihdam edilen kişi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişiye ulaştığını kaydeden Yılmaz, istihdam oranının da %49.7 düzeyine yükseldiğini söyledi. Yılmaz, "İstihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.

Dezenflasyon Süreci ve İş Gücü Piyasası

Yılmaz, enflasyon oranlarının düşmesinin ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azalttığını belirtti. Geleceği daha iyi öngörebilen bireyler ve işletmeler, iş gücü piyasasının daha sağlıklı işlemesine yardımcı olacağını ifade etti.

Sonuç olarak, Türkiye'nin dengeli ve istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda iş gücü piyasasında yapısal reformlar gerçekleştirerek istihdamın artması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.