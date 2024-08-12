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Türkiye'de İş Gücü İstatistikleri: Haziran 2023 Raporu

Haziran 2023'te Türkiye'de istihdam azaldı; erkek istihdam oranı %66,9, kadın istihdam oranı %32,1 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:26
Türkiye'de İş Gücü İstatistikleri: Haziran 2023 Raporu

Türkiye'nin Haziran Ayı İş Gücü Raporu Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bine geriledi.

İstihdam Oranı ve İş Gücü Katılımı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı, %0,6 puanlık düşüş ile %49,3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, erkeklerde %66,9, kadınlarda ise %32,1 olarak belirlendi.

İş Gücüne Katılma Oranı

Bir önceki aya göre mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ise 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı %54,4 olarak gerçekleşirken, erkeklerde bu oran %72,4, kadınlarda %36,7 olarak hesaplandı.

Çalışma Süreleri ve Atıl İş Gücü

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama çalışma süresi, haziranda 44 saat olarak kaydedildi. Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizleri kapsayan atıl iş gücü oranı %29,2'ye yükseldi.

Temel İş Gücü Göstergeleri

Türkiye genelinde Haziran ayı iş gücü göstergeleri şu şekilde sıralanmıştır:

  • Nüfus (15 ve üstü yaş) : 65.906 bin kişi
  • İş gücü : 35.827 bin kişi
  • İstihdam : 32.522 bin kişi
  • İşsiz : 3.305 bin kişi
  • İş gücüne dahil olmayanlar : 30.080 bin kişi
  • İş gücüne katılma oranı : %54,4
  • İstihdam oranı : %49,3
  • İşsizlik oranı : %9,2
  • Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) : %17,6

Bu rapor, Türkiye'nin iş gücü piyasasının mevcut durumunu ve istihdam dinamiklerini gözler önüne seriyor.

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