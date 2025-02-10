Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2024'te %8,5'e Düştü

Türkiye'de İşsizlik Oranı Düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Aralık 2024 itibarıyla işsizlik oranı bir önceki ayla karşılaştırıldığında 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Bu düşüş, ülkenin ekonomik toparlanma sürecine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu olumlu oranı çeşitli sektörlerdeki istihdam artışına ve ekonomik büyümeye bağlamaktadır. İş dünyası, bu gelişmeyi geleceğe yönelik umut verici bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Ayrıca, iş gücü piyasasındaki bu düzenlemelerin, Türkiye'nin genel ekonomik görünümünü daha da güçlendireceği öngörülmektedir. İşsizlik oranlarının düşüşü, aynı zamanda iş arayan bireyler için daha fazla fırsat anlamına geliyor.

Ülke genelinde, özellikle hizmet sektöründe sağlanan pozitif yöndeki gelişmeler dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu eğilimin devam edeceğini ve istihdam oranlarının daha da artabileceğini tahmin ediyor.