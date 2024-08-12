Türkiye'de İşsizlik Oranı Haziran'da Yükseldi

Türkiye'deki İşsizlik Oranı Hızla Yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayındaki işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %9,2 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı ise 3 milyon 305 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İşsizlikte Cinsiyet Farklılıkları

İstatistikler, işsizlik oranının erkeklerde %7,6, kadınlarda ise %12,4 seviyelerine ulaştığını gösteriyor. Özellikle genç nüfusta, 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı %17,6'ya çıktı. Bu yaş grubundaki erkek işsizlik oranı %14,8 iken, kadınlarda %23,2 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsimsel Etkiler ve Revizyonlar

Mevsim ve diğer etkilerden arındırılmış işsizlik oranları gözden geçirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Ay/Yıl 2022 2023 2024 Ocak 11,1 9,6 9 Şubat 10,7 10 8,7 Mart 11,1 10,1 8,7 Nisan 10,9 10,1 8,7 Mayıs 10,9 9,6 8,5 Haziran 10,3 9,4 9,2 Temmuz 10,2 9,3 Ağustos 9,8 9,1 Eylül 10,1 9 Ekim 10,3 8,5 Kasım 10,1 9 Aralık 10,3 8,8

(Süreç devam ediyor)