Türkiye'de İşsizlik Oranı Haziran'da Yükseldi

Türkiye'deki İşsizlik Oranı Hızla Yükseliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayındaki işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %9,2 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı ise 3 milyon 305 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
İşsizlikte Cinsiyet Farklılıkları
İstatistikler, işsizlik oranının erkeklerde %7,6, kadınlarda ise %12,4 seviyelerine ulaştığını gösteriyor. Özellikle genç nüfusta, 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı %17,6'ya çıktı. Bu yaş grubundaki erkek işsizlik oranı %14,8 iken, kadınlarda %23,2 düzeyinde gerçekleşti.
Mevsimsel Etkiler ve Revizyonlar
Mevsim ve diğer etkilerden arındırılmış işsizlik oranları gözden geçirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
|Ay/Yıl
|2022
|2023
|2024
|Ocak
|11,1
|9,6
|9
|Şubat
|10,7
|10
|8,7
|Mart
|11,1
|10,1
|8,7
|Nisan
|10,9
|10,1
|8,7
|Mayıs
|10,9
|9,6
|8,5
|Haziran
|10,3
|9,4
|9,2
|Temmuz
|10,2
|9,3
|Ağustos
|9,8
|9,1
|Eylül
|10,1
|9
|Ekim
|10,3
|8,5
|Kasım
|10,1
|9
|Aralık
|10,3
|8,8
(Süreç devam ediyor)