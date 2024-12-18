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Türkiye'de Kasım Ayında 153 Bin Konut Satışı Gerçekleşti

Kasımda yabancılara konut satışları yüzde 8,2 azalarak 2.151 oldu. İlk el konut satışları yüzde 61,7 arttı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:39
Türkiye'de Kasım Ayında 153 Bin Konut Satışı Gerçekleşti

Türkiye'de Konut Satışları Raporu: Kasımda 153 Bin Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde konut satışlarına yönelik kasım ayı verilerini açıkladı. Türkiye'de kasım ayında toplam 153 bin 14 konut satışı gerçekleşti. Ancak, bu süreçte yabancılara konut satışı önemli bir düşüş gösterdi ve yıllık bazda %8,2'lik bir azalma ile yalnızca 2 bin 151 konut yabancılara satıldı.

Yabancılara Yapılan Satışlarda İstanbul Zirveye Yerleşti

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 780 konut ile İstanbul aldı. İkinci sırada 752 konut ile Antalya, üçüncü sırada ise 191 konut ile Mersin yer aldı. Ayrıca, ocak-kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışı toplamda 21 bin 363 olarak kayıtlara geçti, bu da yıllık %35,1'lik bir azalma anlamına geliyor.

İpotekli Konut Satışları Artış Gösterdi

Temmuz ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışı %315,7'lik bir artışla 21 bin 804 olarak gerçekleşti ve bu rakam toplam konut satışlarının %14,2'sini oluşturdu. Ocak-kasım dönemi itibarıyla ipotekli konut satışı ise %21,3 oranında azalarak 135 bin 209 olarak belirlendi.

İlk El ve İkinci El Satışlarda Belirgin Artış

Kasım ayında ilk el konut satışları %61,7'lik bir artışla 49 bin 274 konuta ulaştı. İlk el konut satışlarının toplam konut satışları içerisindeki payı %32,2 olarak kaydedildi. Ayrıca, aynı dönemde ikinci el konut satışları %64,6'lık bir artışla 103 bin 740 olarak gerçekleşti.

Diğer Konut Satışları da Yükselişte

Diğer konut satışları ise kasımda geçen yılın aynı dönemine oranla %48,6'lık bir artış göstererek 131 bin 210 oldu. Ocak-kasım döneminde ise bu rakam 1 milyon 130 bin 179 olarak kaydedildi.

Sonuç olarak, Türkiye'de konut satışları genelinde önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönem yaşanıyor. Yabancı alıcılar açısından zorlu bir süreç devam ederken, yerli piyasada ilk el satışlarının yükselmesi dikkat çekiyor.

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