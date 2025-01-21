Türkiye'de Konut Satışları 2024'te Rekor Kırdı: 1.478.025 Konut Satıldı!

Türkiye'de Konut Satışları 2024'te Yükselişte!

Türkiye genelinde konut satışları, 2024 yılında yüzde 20,6 artış göstererek 1 milyon 478 bin 25 adete ulaştı. Bu veri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son raporla birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Ocak-Aralık 2024 Verileri

2024'ün tamamında gerçekleşen konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artışla 1 milyon 478 bin 25 olarak kaydedildi. Aralık 2024 itibarıyla, konut satışları, 211 bin 637 olarak belirlendi ve bu da yüzde 53,4 oranında bir artışı işaret ediyor.

İl Bazında Konut Satışları

İstanbul, 2024 yılı konut satışlarında 239 bin 213 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ilin ardından 134 bin 46 konut satışı ile Ankara ikinci, 80 bin 398 ile İzmir ise üçüncü sırayı aldı.

En Düşük Satışların Gerçekleştiği İller

2024'te en az konut satışı gerçekleşen iller ise 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 998 ile Bayburt oldu.

(Sürecek)