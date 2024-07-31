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Türkiye'de Kur Korumalı Mevduat Bakiye Düşüşü

Haziran ayında Kur Korumalı Mevduat bakiyesindeki önemli gerileme dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:17
Türkiye'de Kur Korumalı Mevduat Bakiye Düşüşü

Kur Korumalı Mevduat Bakiye Durumu

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) bakiyesi, Haziran ayında önemli bir azalma yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi 4,3 milyar dolar gerileyerek 63,8 milyar dolara düştü.

Detaylı Veriler

Mayıs sonunda 68,1 milyar dolar olan bu hesapların bakımına göre, Haziran'da bireysel hesap sahiplerinin DDKKM bakiyesi 3,2 milyar dolar azalış göstererek 45,7 milyar dolara geriledi. Kurumsal hesaplar ise 1,1 milyar dolar düşüşle 18,1 milyar dolara indi.

Türk Lirası KKM Değişimi

Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) stok bakiyesi de Haziran'da 12 milyar lira düşerek 25,1 milyar liraya geriledi. Bu bağlamda, TL KKM'nin değeri 1 milyar doların altına düştü.

Sonuç

Bu verilere göre, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin yaklaşık 65 milyar dolar seviyelerinde seyrettiği belirtiliyor.

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