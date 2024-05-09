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Türkiye'de Kur Korumalı Mevduat hesaplarında ve döviz mevduatlarında gerileme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de kur korumalı mevduatlar geçen hafta 24,9 milyar lira azalarak 2 trilyon 230 milyar liraya düştü.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 22:07
Türkiye'de Kur Korumalı Mevduat hesaplarında ve döviz mevduatlarında gerileme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verilerine göre, Türkiye'de kur korumalı mevduatlar (KKM) geçtiğimiz hafta 24,9 milyar lira azalarak 2 trilyon 230 milyar liraya geriledi.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda yapılan açıklamalarda, Türk lirası mevduat payının son sekiz ayda yaklaşık yüzde 32'den yüzde 44'e yükseldiği belirtildi. Aynı dönemde KKM'nin payının ise yüzde 26'dan yüzde 14'e gerilediği ifade edildi.

KKM'deki düşüşe paralel olarak döviz mevduatlarında da azalma gözlendi. Merkez Bankası verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatları 2,99 milyar dolar azaldı. Gerilemede, gerçek kişilerde 921 milyon dolar, tüzel kişilerde ise 2,06 milyar dolarlık bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

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