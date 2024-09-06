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Türkiye'de Kuru Üzüm İhracatında Rekor Artış

Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında önemli bir döviz artışı yaşadı. Avrupa ülkeleri başı çekiyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:28
Türkiye'de Kuru Üzüm İhracatında Rekor Artış

Türkiye'nin Kuru Üzüm İhracatında Yüzde 11 Artış

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının döviz gelirinde yüzde 11 oranında bir artış sağlandığını duyurdu.

İklim Değişikliği Etkisi

Mehmet Ali Işık, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında yaşanan miktar düşüşünün, iklim değişikliği ile ilişkili olduğunu ifade etti. 2023/24 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin, uzun yıllar ortalamasının 100 bin ton altında kaldığını belirten Işık, 2024/25 sezonunda da düşük rekolte beklentilerini dile getirdi.

Sağlık ve Kalite

Işık, çekirdeksiz kuru üzümün sağlık açısından birçok faydasını vurgulayarak, Türkiye'nin Manisa, İzmir ve Denizli bölgelerinde dünyanın en kaliteli çekirdeksiz kuru üzümlerini yetiştirdiğini kaydetti. Üreticilerin ve ihracatçıların uyumu ile Türkiye'nin liderliğini koruyabileceğini belirtti. 2024/25 sezonunda ihracat hedeflerinin 500 milyon doları aşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa Pazarı Öne Çıkıyor

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, Avrupa ülkeleri tarafından önemli ölçüde destekleniyor. Avrupa'ya yapılan ihracat, yüzde 78 pay ile toplamda 384 milyon dolara ulaştı. 2022/23 sezonunda AB ülkelerine yapılan ihracat, yüzde 12,2 artışla 384 milyon dolara yükseldi.

Küresel Pazar Dağılımı

Türkiye, 2023/24 sezonunda toplam 89 ülkeye çekirdeksiz kuru üzüm ihraç etti. İngiltere, 123 milyon dolarlık talep ile en büyük pazar olurken, Hollanda ve Almanya sırasıyla 64 ve 50 milyon dolarlık alımlarla takip etti. Avrupa dışındaki önemli pazarlar arasında Avustralya (26,5 milyon dolar), Japonya (25 milyon dolar) ve Kanada (18 milyon dolar) yer aldı.

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