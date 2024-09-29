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Türkiye'de LPG İthalatında Düşüş: Temmuz Verileri Açıklandı

Temmuz 2023'te Türkiye'nin LPG ithalatı yıllık bazda %7,13 azaldı, üretim ise %18,64 arttı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:44
Türkiye'de LPG İthalatında Düşüş: Temmuz Verileri Açıklandı

Türkiye'nin LPG İthalatı Temmuzda Düşüş Gösterdi

Temmuz 2023 itibariyle Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla %7,13'lük bir azalma ile 306 bin 937 ton seviyesine geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansına sahip firmalar tarafından Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Ruanda ve İtalya'dan ithalat gerçekleştirildi.

İhracatta da Düşüş Teması

Bu yılın Temmuz ayında LPG ihracatı da azalış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %52,65 oranında düşerek 17 bin 957,70 ton seviyesine indi. İhracat, Almanya, Lübnan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Singapur ve Türkiye'nin serbest bölgesine gerçekleştirildi.

Üretim Artışta

Bununla birlikte, LPG üretimi Temmuz ayında %18,64 oranında artış göstererek 87 bin 573,66 ton olarak kaydedildi. Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılan toplam LPG satışı ise yaklaşık 377 bin 464,28 ton olarak hesaplandı.

Pazar Payında Değişiklik

Temmuz ayında LPG satışlarında, %83,67 pazar payı ile otogaz lider konumda yer aldı. Bunu, %13,84 ile tüplü LPG ve %2,50 ile dökme LPG takip etti.

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