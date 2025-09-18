Türkiye'de Motosikletlerin %64,3'ü Trafik Sigortasız

Temmuz verileri ve sektör temsilcisinin uyarısı

KAAN ULU - Türkiye genelinde temmuz ayı itibarıyla motosiklet ve yük motosikletinin yüzde 64,3’ünün trafik sigortası bulunmuyor.

Veri ve değerlendirmeler, sigortasız araç oranının sektörde ciddi bir boşluk oluşturduğunu gösteriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, sektörün beklentilerine ve çözüm önerilerine dikkat çekti.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel: - "Sigorta primlerinde belirli gruplara yönelik sübvansiyonlar, taksitli ödeme..."

Haberin kaynağı olarak belirtilen bilgi akışı Anadolu Ajansını işaret ediyor.