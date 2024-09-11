Türkiye'de Okullaşma ve Eğitim Katılım Oranları 2023

Türkiye'deki Okullaşma Oranları Artış Gösterdi

2023 yılında Türkiye, 6-14 yaş aralığında %98,8 okullaşma oranı ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 15-19 yaş grubundaki eğitim katılım oranı ise %73 olarak belirlenmiştir.

OECD Raporları ile Eğitimin Durumu

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından yapılan açıklamada, TED'in düşünce kuruluşu TEDMEM'in OECD'nin "Bir Bakışta Eğitim" raporundan derlenen veriler gün yüzüne çıkmıştır. Bu raporlar, ülkelerin eğitim sistemlerinin gelişimini sayısal veriler ile değerlendirmektedir.

25-64 Yaş Arası Yetişkinler ve Eğitim Seviyeleri

Açıklamalara göre, Türkiye'de 25-64 yaş aralığında her iki yetişkinden biri lise mezunudur. Ayrıca, 25-34 yaş aralığında lise diplomasına sahip olmayanların oranı %30'dur. 2016 yılında bu oran %45 seviyesindeyken, 2023'te önemli bir düşüş göstermiştir.

Genç Nüfusun Eğitim ve İstihdam Durumu

Türkiye'de 18-24 yaş aralığında, her üç gençten biri (yüzde 31,1) ne eğitimde ne de istihdamda yer almamaktadır. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasının iki katı kadar yüksek.

Ayrıca, bu yaş grubundaki kadınların %41,4'ü, erkeklerin ise %21,4'ü eğitim ve istihdamdan uzak kalmıştır. OECD ortalamalarına baktığımızda, kadınlar için %14,4, erkekler için ise %13,1 olarak kaydedilmektedir.

Okul Öncesi Eğitimde Artış

3-5 yaş aralığında okul öncesi eğitime katılma oranı, 2014-2022 dönemi karşılaştırıldığında %48'e yükselmiştir.

Yıllık Harcama ve Sınıf Mevcudu

Öğrenci başına yapılan yıllık harcama Türkiye'de ortalama 5.425 dolar iken, bu alandaki OECD ortalaması 14.209 dolardır. Ayrıca, ilkokulda öğretmen başına dair öğrenci sayısı 18, ortaokulda 14 ve lisede 13 olarak hesaplanmıştır. Devlet okullarında ortalama sınıf mevcudu 24, özel okullarda ise 18 olarak belirlenmektedir.