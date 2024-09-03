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Türkiye'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları Yükseliyor

2024'ün ilk sekiz ayında otomobil pazarında %3 artış yaşandı, hafif ticari araç satışları %9,5 düştü.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:46
Türkiye'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları Yükseliyor

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarında Gelişmeler

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde önceki yıla göre %0,2 büyüyerek 762 bin 152 adet satış gerçekleştirdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam otomobil satışları %3 artışla 605 bin 639 adede ulaştı. Ancak, hafif ticari araç pazarı %9,5 azalarak 156 bin 513 adete geriledi.

Ağustos Ayı Performansı

Ağustos 2024'te otomobil ve hafif ticari araç pazarında yıllık %0,8 artış gözlemlenirken, otomobil satışları %0,23, hafif ticari araç satışları ise %2,6 yükseldi. Bu sonuçlarla, 90 bin 134 adetlik satış rakamına ulaşıldı.

Pazar Segmentleri ve Tercihler

Pazarın büyük bir kısmı, A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu %87,1’lik dilimde yer alıyor. C segmenti araçlar 337 bin 348 adetle %55,7 paya sahipken, B segmenti araçlar 186 bin 958 adetle %30,9 pay aldı.

Gövde Tipleri ve Yakıt Türleri

Otomobil gövde tiplerinde en çok tercih edilen tip %55,5 pay ile SUV oldu. Bu kategoriyi, %26,3 pay ve 159 bin 181 satış ile sedan ve %17,1 pay ile H/B otomobiller takip etti.

Yakıt türlerine bakıldığında, benzinli otomobiller 388 bin 609 satışla %64,2 pay alırken, hibrit otomobiller 94 bin 790 satışla %15,7, dizel otomobiller 66 bin 754 satışla %11, elektrikli otomobiller ise 51 bin 144 satışla %8,4 pay aldı.

Otomatik Şanzıman Tercihi

Otomatik şanzımanlı araçlar 547 bin 745 adetle %90,4 paya ulaşırken, manuel şanzımanlı araçlar yalnızca 57 bin 894 satışla %9,6 paya sahip oldu.

Tüm bu veriler, Türk otomotiv pazarında yaşanan dalgalanmaları ve değişen tüketici eğilimlerini gözler önüne seriyor.

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