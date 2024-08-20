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Türkiye'de Para Politikası Kararları Takip Ediliyor

TCMB'nin faiz kararı ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların odak noktasında.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:06
Türkiye'de Para Politikası Kararları Takip Ediliyor

Yurt İçi Gelişmelerde Merkez Bankası Beklentisi

Küresel pazarlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yakında başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan faiz indirimlerine yönelik sinyaller vermesini beklerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına odaklanmış durumda.

Enflasyona Yönelik Sinyaller ve Piyasa Tepkileri

Dün açıklanan verilere göre, Türkiye’de temmuz ayına ait öncü göstergeler endeksi %0,6 oranında azalma gösterirken, ABD'de resesyon endişeleri para politikalarının yönü üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Fed'in Eylül ayında bir faiz indirimine gitmesinin kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor.

Altın ve Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmalar

Son dönemde altın fiyatları %0.1 düşerek 2,502 dolara gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı ise %0.9 değer kaybıyla 76.7 dolara düştü. Yurt içindeki Borsa İstanbul da yüzde 2,36 artış göstererek 10.054,20 puandan günü tamamladı.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, TCMB'nin politika faizini %50 seviyesinde sabit tutmasını beklerken, yıl sonu faiz beklentileri %46,50 olarak hesaplanıyor.

Takip Edilecek Veriler

  • 10:00 Türkiye, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu
  • 10:00 Türkiye, temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)
  • 11:00 Avro Bölgesi, haziran ayı cari işlemler dengesi
  • 12:00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  • 14:00 Türkiye, ağustos ayı TCMB'nin faiz kararı

Yatırımcılar, bugün TCMB'nin açıklayacağı karar ve uluslararası ekonomik verileri dikkatle takip ediyor.

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