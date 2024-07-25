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Türkiye'de Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazetelerin Sayısı 855

Türkiye'de 2023'te 855 gazete resmi ilan ve reklam yayımladı. Yerel gazeteler bu sayının çoğunluğunu oluşturdu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:38
Türkiye'de Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazetelerin Sayısı 855

Türkiye'de Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazetelerin Sayısı 855

Türkiye genelinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait istatistikleri açıkladı. Buna göre, geçen yıl itibarıyla resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısının 855 olduğu belirlenmiştir.

Yerel Gazeteler Öne Çıkıyor

Bu gazetelerin %96,3'ü yerel, %2,8'i ulusal ve %0,9'u ise bölgesel yayımlardan oluşmaktadır. Toplam yıllık tiraj, 638 milyon 610 bin 580 olarak kaydedilmiş olup, tirajın %82'si ulusal gazetelerden elde edilmiştir.

Yayın Türleri ve Sıklığı

Resmi reklam yayımlayan gazete ve dergilerin %51,6'sının aylık, %13'ünün haftalık ve %12,6'sının iki aylık olarak yayınlandığı görülmektedir. Ayrıca, %71'i günlük, %23'ü haftada 2-6 gün ve %6'sı haftalık olarak yayımlanmaktadır.

Çalışan Profili

Resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayınlarda çalışan sayısının 5.042 olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların %45,2'si muhabir, %26,4'ü sayfa sekreteri ve %18,4'ü sorumlu müdür olarak görev yapmaktadır. Eğitim durumlarına bakıldığında, %37,5'i lise ve dengi okul mezunudur.

Yazılı Medya İstatistikleri Uygulaması Sonlandırıldı

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2005 yılından bu yana yürütülen "Yazılı Medya İstatistikleri" anket çalışmasının, 2023 yılından itibaren sonlandırıldığı duyurulmuştur. 2024 yılından itibaren ise Basın İlan Kurumu'nun idari kayıtları kullanılarak "Süreli Yayın İstatistikleri" adıyla yeni bir uygulamaya geçileceği açıklanmıştır.

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